تردد قناة ميكي كيدز للأطفال 2020 على النايل سات

تعتبر قناة ميكي كيدز من أشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة مصرية تخصصت في عرض محتوى الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 12 عاماً، ولكن كل ما تقدمه يفضل الكبار أيضاً فهيس تقوم بعرض الكثير من أفلام الكرتون الشيقة والتي تجذب لها فئة كبيرة جداً من المشاهدين، وأبرزها فيلم “الملك الأسد، طرزان، شركة المرعبين المحدودة، تنة ورنة، الأميرة والضفدع، الملكة النائمة، الفار الطباخ، سندريلا” وغيرها من الأفلام الشيقة وغيرها من الأغاني الجميلة والبرامج التعليمية والترفيهية.

قناة ميكي كيدز

تقدم قناة ميكي كيدز محتواها تحت شعار خاص وهو “بتفرج على ميكي” وقد حققت القناة أعلى نسبة مشاهدة لها، وأصبحت مشهور للغاية ولها جمهور عريق في دول الوطن العربي، وهذا كله بفضل ما تعرضه عبر شاشتها، وتقدم قناة ميكي بجانب الأفلام الكرتونية كرتون توم وجيري وبطوط وميكي وغيرها.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2020

قررنا من خلال موقعنا عرب نيوز أن نستعرض عليكم الآن أحدث تردد لقناة ميكي كيدز لكي يمكنكم الاستمتاع بكل ما تعرضه عبر شاشتها: