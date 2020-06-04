تردد قناة bein sport الاخبارية | تحديث تردد قناة بي ان اسبورت الاخبارية نايل سات 2020

تردد قناة بي ان اسبورت bein sport الاخبارية 2020 المفتوحة ، تعتبر قناة بي ان اسبورت الاخبارية من اكثر القنوات بحث على جوجل خلال الساعات الاخيرة حتى الان نظرا لعرضها الكثير من الاخبار الخاصة بالوطن العربي الكبير والمحيطة بمنطقة الشرق الاويط وجنوب اوروبا واسيا الوسطي وغرب وشمال افريقيا، وياتي ذلك لمتابعة كافة الاحداث على مدار اليوم خاصه لتعرض المنطقة باكملها الي مرض كوفيد ١٩ والمعروف بفيروس كورونا، حيث انه لاول مرة يغزو مرض واحد العالم باكمله ليسجل عدد كبير من الاصابات بشكل يومي.

قناة بي ان اسبورت الاخبارية bein sport

يبحث الكثير من متابعي الاخبار بالمنطقة الان على محركات البحث جوجل، عن قناة بي ان اسبورت الاخبارية، خاصة وانه تم تغيير كافة ترددات القنوات الفضائية التابعة ان اسبورت، في الاونة الاخيرة وذلك بداية من العام الماضي، وللك يبحث المواطنين بشكل مستمر عن تحديث الترددات حتة يتلاشي انقطاع البث عن التليفاز في اي وقت ممكن، خاصة وان هناك قطاع كبير من المواطنين متواجدين في المنازل بسبب فرض حظر التجوال لمواجهة مرض كوفيد ١٩ والمعروف بفيروس كورونا.

تردد قناة بي ان اسبورت الاخبارية 2020

التردد (ميجا هرتز) 11566

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

خطوات تحميل قناة بي ان اسبورت bein sport الاخبارية علي الرسيفر

١- يتم احضار اولا تردد القناة والتي يرغب في تحميلها على الرسيفر

٢- قم يقوم بالضغط على menu في الرسيفر.

٣- ثم يتم الانتقال الى Setting.

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٤- ثم اختيار Select satellite.

٥- وبعد ذلك يتم ظهور لائحة بأسماء جميع الأقمار الصناعية المعرفة على الجهاز.

٦- ثم يتم اختيار القمر الصناعي المراد.

٧- ثم الضغط على ok في حالة الاختيار.