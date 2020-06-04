إشارة بث ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة Nile Sat “يونيو 2020” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

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ترددات جميع قنوات القمر نايل سات Nile Sat 2020 الواسعة الانتشار بين الأقمار التي يتابعها المواطن العربي على امتداد رقعة البلدان العربية، وقد لاحظنا تعاظم البحث عن تردد واحد يحمل وينزل جميع القنوات، نعم هناك تردد سحري يمكن بتحميله أن تستمتع بجميع قنوات النايل سات دون عناء متابعة تحميل الترددات، حيث استطاع القمر الصناعي المصري نايل سات بتقنيته العالية وتغطيته مساحة جغرافية كبيرة أن ينال ثقة القنوات العربية التي تبث من خلال قمر نايل سات وغيرها من القنوات الأوروبية والأسيوية والأفريقية، ولذلك كانت متابعة قنوات النايل سات من المشاهدين عظيمة وكبيرة، فالقمر الصناعي المصري نايل سات هو الأكثر حظاً في المشاهدة لدى المواطن العربي،
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات Nile Sat وطريقة التقاط القمر 2020
يجب علينا حتى نتمكن من التقاط القمر نايل سات اتباع الخطوات التي سنقوم بشرحها من خلال هذا التقرير، وذلك حتى يتمكن متابعينا الكرام من الحصول على أفضل مشاهدة ممكنة، وكذلك حتى يتم تحميل جميع القنوات بلا استثناء، فيجب أولا اتباع التالي:
بعد التوجيه الصحيح لطبق الاستقبال بواسطة الفني المتخصص في ذلك والحصول على أقوى وأجود إشارة، فهناك خطوة أخرى هامة وهي نوع السلك المستخدم الواصل بين الطبق والرسيفر، فيجب استخدام افضل أنواع الأسلاك النحاسية ولا يقل الأوم عن 75، كما يجب اختصار المسافة وطول السلك بين الطبق والرسيفر قد الإمكان، فكلما قلت المسافة زادت قوة الإشارة وجودة المشاهدة.
يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي
- تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500
- تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500
ويلاحظ أن ضبط الترددين السابق ذكرهما من أهم عوامل الحصول على جميع الترددات بلا استثناء بدرجة مشاهدة ممتازة بدون انقطاع أو تشويش، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.
فيديو يشرح تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2020
جميع ترددات قنوات القمر نايل سات 2020
من الجدير ذكره أن ترددات جميع قنوات القمر نايل سات تنقسم جغرافيا من خلال حزم بث، كما يجب معرفة أن قمر نايل سات ليس وحده في حيز الترددات الخاصة به، فهناك أقمار أخرى يمكن استقبالها على نفس حيز ترددات القمر نايل سات، ومن هذه الأقمار، القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.
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تردد قنوات نايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|12341
|أفقي
|27500
|12341
|عمودي
|27500
|12054
|عمودي
|27500
|11317
|أفقي
|27500
التقسيم الجغرافي للقمر نايل سات 2020
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10719
|22000
|V
|3/4
|تلفزيون دبي
تلفزيون قطر HD
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10727
|27500
|H
|5/6
|العربى HD
مصر الحياة
كنوز الحياة
ديالنا
إحسان
الماسة
قناة IMC
أمير الشفاء
العرب
جنة
البركة العلاجية
الشاهد HD
الفتح
دعوة
العفاسى
الأنيس
سات 7 أكأديمي
الملكوت
تيلى ماروك
الأوحد
كوردستان
لانا تى فى
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10758
|27500
|V
|5/6
|ابن عثيمين
الأماكن دراما بدوية
صدى
صفا
المعالى
كورد ماكس HD
المستقبل
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10777
|27500
|H
|5/6
|فييد HD
الصحة والجمال
ال بى سى سات LBC
كايرو دراما
كايرو سينما
العراقية التعليمية
التونسية الثانية
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10796
|27500
|V
|5/6
|التونسية الأولى
تلفزيون السودان
اى تى ڤى ATV
فييد 4
الأماكن
فييد
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10815
|27500
|H
|5/6
|معجزة
قناة افريقيا الشمالية CNA
ليبيا الأحرار
أغابى
ساهر كوردى
البصيرة
باسم الكربلائى
ليبيا الأحرار HD
المغاربية
الأسرار
منهاج النبوة
الشادى
المجد
المحبة
سى تى ڤى CTV
نورسات الشباب
المغاربية 2
هى
بيثيل
إيفانجيليكال
شيرست أرمى
سى جى تى ڤى CJ
مارسيل
نورسات
جيسوس
مازير سماى
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|القنوات
|10834
|30000
|V
|3/4
|باقة او اس ان المشفرة OSN
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10853
|27500
|V
|5/6
|اون لايڤ HD
اون اى HD
اون سبورت HD
اون لايڤ
اون اى
اون سبورت
اون دراما
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10873
|27500
|V
|5/6
|الرحمة
ليبيا الحدث
فاميلى دراما
اليوم دراما زمان
تى ار تى كوردى TRT
قناة الرعب SCARE
نارت
الأردن اليوم
أديس ابابا
جامعتنا
النور
بيبى
قناة ALL
السلام المصرية
ليبيا’س
آنجل عربية
الساعة مسرح
فلسطين اليوم
تلفزيون بريبير
شاروخان هندي
كلاكيت دراما زمان
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|1089
|27500
|H
|3/4
|أفاق HD
أم كلاسيك
سينما برو
الغدير
توك توك أفلام
روسيا اليوم
سينما 1
او تي ڤى لبنان OTV
سامراء
والطة الإثيوبية
الشرقية نيوز HD
الشرقية نيوز
روداو كوردي HD
آسيا
الأيام
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|القنوات
|10922
|27500
|V
|5/6
|إماما رضا HD
سا فاميلى
الأقصى
سى بى سى بنة
الشروق أخبار الجزائرية
الشروق العامة الجزائرية
بيور
باهية
الحياة
الهداف
نوميديا
الجزائرية وان
المستقلة
البلاد
شمس
الفجر
الحرمين
تنزيل قنوات نايل سات على تردد واحد
|التردد
|القطبية
|التتصحيح
|11603
|أفقي
|27500
|10758
|رأسي
|27500
ويسعدنا التواصل معكم والإجابة على أي استفسار بخصول القمر نايل سات وكذلك أي تردد ترغبون في الحصول علية، فيمكننا ويسعدنا التواصل من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب على جميع استفساراتكم تباعاً.