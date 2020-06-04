إشارة بث ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة Nile Sat “يونيو 2020” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات Nile Sat 2020 الواسعة الانتشار بين الأقمار التي يتابعها المواطن العربي على امتداد رقعة البلدان العربية، وقد لاحظنا تعاظم البحث عن تردد واحد يحمل وينزل جميع القنوات، نعم هناك تردد سحري يمكن بتحميله أن تستمتع بجميع قنوات النايل سات دون عناء متابعة تحميل الترددات، حيث استطاع القمر الصناعي المصري نايل سات بتقنيته العالية وتغطيته مساحة جغرافية كبيرة أن ينال ثقة القنوات العربية التي تبث من خلال قمر نايل سات وغيرها من القنوات الأوروبية والأسيوية والأفريقية، ولذلك كانت متابعة قنوات النايل سات من المشاهدين عظيمة وكبيرة، فالقمر الصناعي المصري نايل سات هو الأكثر حظاً في المشاهدة لدى المواطن العربي،

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات Nile Sat وطريقة التقاط القمر 2020

يجب علينا حتى نتمكن من التقاط القمر نايل سات اتباع الخطوات التي سنقوم بشرحها من خلال هذا التقرير، وذلك حتى يتمكن متابعينا الكرام من الحصول على أفضل مشاهدة ممكنة، وكذلك حتى يتم تحميل جميع القنوات بلا استثناء، فيجب أولا اتباع التالي:

بعد التوجيه الصحيح لطبق الاستقبال بواسطة الفني المتخصص في ذلك والحصول على أقوى وأجود إشارة، فهناك خطوة أخرى هامة وهي نوع السلك المستخدم الواصل بين الطبق والرسيفر، فيجب استخدام افضل أنواع الأسلاك النحاسية ولا يقل الأوم عن 75، كما يجب اختصار المسافة وطول السلك بين الطبق والرسيفر قد الإمكان، فكلما قلت المسافة زادت قوة الإشارة وجودة المشاهدة.

يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500

تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

ويلاحظ أن ضبط الترددين السابق ذكرهما من أهم عوامل الحصول على جميع الترددات بلا استثناء بدرجة مشاهدة ممتازة بدون انقطاع أو تشويش، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.

فيديو يشرح تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2020

جميع ترددات قنوات القمر نايل سات 2020

من الجدير ذكره أن ترددات جميع قنوات القمر نايل سات تنقسم جغرافيا من خلال حزم بث، كما يجب معرفة أن قمر نايل سات ليس وحده في حيز الترددات الخاصة به، فهناك أقمار أخرى يمكن استقبالها على نفس حيز ترددات القمر نايل سات، ومن هذه الأقمار، القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.

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تردد قنوات نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 12341 أفقي 27500 12341 عمودي 27500 12054 عمودي 27500 11317 أفقي 27500 التقسيم الجغرافي للقمر نايل سات 2020 التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10719 22000 V 3/4 تلفزيون دبي تلفزيون قطر HD التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10727 27500 H 5/6 العربى HD مصر الحياة كنوز الحياة ديالنا إحسان الماسة قناة IMC أمير الشفاء العرب جنة البركة العلاجية الشاهد HD الفتح دعوة العفاسى الأنيس سات 7 أكأديمي الملكوت تيلى ماروك الأوحد كوردستان لانا تى فى التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10758 27500 V 5/6 ابن عثيمين الأماكن دراما بدوية صدى صفا المعالى كورد ماكس HD المستقبل التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10777 27500 H 5/6 فييد HD الصحة والجمال ال بى سى سات LBC كايرو دراما كايرو سينما العراقية التعليمية التونسية الثانية التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10796 27500 V 5/6 التونسية الأولى تلفزيون السودان اى تى ڤى ATV فييد 4 الأماكن فييد التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10815 27500 H 5/6 معجزة قناة افريقيا الشمالية CNA ليبيا الأحرار أغابى ساهر كوردى البصيرة باسم الكربلائى ليبيا الأحرار HD المغاربية الأسرار منهاج النبوة الشادى المجد المحبة سى تى ڤى CTV نورسات الشباب المغاربية 2 Advertisements هى بيثيل إيفانجيليكال شيرست أرمى سى جى تى ڤى CJ مارسيل نورسات جيسوس مازير سماى التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الترميز القنوات 10834 30000 V 3/4 باقة او اس ان المشفرة OSN

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تنزيل قنوات نايل سات على تردد واحد التردد القطبية التتصحيح 11603 أفقي 27500 10758 رأسي 27500

ويسعدنا التواصل معكم والإجابة على أي استفسار بخصول القمر نايل سات وكذلك أي تردد ترغبون في الحصول علية، فيمكننا ويسعدنا التواصل من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب على جميع استفساراتكم تباعاً.