اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية العارضة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 24

يترقب محبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان في الوطن العربي عرض الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية التي كانت من أولى القنوات العربية التي حصلت على حقوق عرض المسلسل عبر شاشتها، والذي تسبب في شهرة قناة الفجر بهذا الشكل، وأصبح الجميع يبحثون عن ترددها لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها، لذلك سوف نوافيكم في هذا المقال أخر تردد لقناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بأحداث الحلقة 24 من مسلسل قيامة عثمان.

قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر من أشهر القنوات الموجودة في الجزائر والتي تتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي كله، حيث تعرض عبر شاشتها الكثير من البرامج المختلفة والمسلسلات الشيقة، وكان من نصيبها المسلسل الأكثر متابعة ومشاهدة في المنطقة العربية مسلسل قيامة عثمان الذي تدور أحداثه حول فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان ابن المغازي أرطغرل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 24 على قناة الفجر الجزائرية

من المقرر أن تعرض غدا الخميس الموافق 4 يونيو 2020 أحداث الحلقة 24 مسلسل قيامة عثمان، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الجمعة في الواحدة ظهراً.

تردد قناة الفجر الجزائرية

مكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد هو 12034 H.

معدل الترميز هو 27500.

تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة هي SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على قمر ياه سات