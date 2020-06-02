ضبط تردد قناة دعوة الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات تحديث شهر يونيو 2020

يزداد البحث حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة دعوة الفضائية التي تم تحديث ترددها مؤخراً، حيث كانت فيا لسابق تلقي بحثاً كبيراً بسبب عرضها مسلسل قيامة عثمان التركي الذي يعرض في الوقت الحالي ولكن القناة اعتذرت عن عرض باقي الحلقات، وبالرغم من عرضها مسبقاً مسلسل قيامة أرطغرل كاملة، وإليكم الآن تردد قناة دعوة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة دعوة الفضائية

قناة دعوة قناة ذات طابع ديني تعرض على شاشتها المسلسلات الدينية والتاريخية والبرامج الدينية المختلفة، حيث تعرض على شاشتها برامج تحث على التمسك بالقيم والأخلاق والإسلامية، وحققت القناة شهرة كبيرة وأصبح لها جمهور عريق جداً في كل مكان بالعالم يتابع كل ما تقوم بعرضه.

تردد قناة دعوة الفضائية 2020

سوف نستعرض عليكم متابعينا من خلال هذا المقال كافة الترددات الخاصة بقناة دعوة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة دعوة الفضائية.

التردد: 10727

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الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4