تحديث جديد: تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يزداد البحث في الوقت الحالي عن التردد الخاص بقناة ذكريات السعودية التي انطلقت مؤخراً، من قبل هيئة التلفزيون والإذاعة في المملكة العربية السعودية، لكي يستعيد المواطنين من خلالها الذكريات الخاصة بالماضي من أفلام ومسلسلات وأعمال مسرحية وبرامج مختلفة، ولذلك سوف نستعرض عليكم في هذا المقال تردد قناة ذكريات السعودية 2020.

قناة ذكريات السعودية 2020

جاءت قناة ذكريات السعودية لتكون الأولى من نوعها التي يتم إذاعة كل الأعمال الماضية في زمن الفن في السعودية، اعتباراً من أعمال الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية، وانطلقت قناة ذكريات السعودية في 9 إبريل 2020، ونظراً للظروف التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب حظر التجول المفروض بعد تفشي فيروس كورونا، قررت إذاعة التليفزيون توفر للمواطنين كل الأعمال التي تجعلهم يشعرون بالسعادة، حيث تعرض على شاشتها أهم البرامج التي كانت تلقي قبولاً جماهيرية في حين عرضها والمسلسلات السعودية والأفلام لأشهر مجموعة من الفنانين في السعودية.

تردد قناة ذكريات السعودية الجديد

إليكم الآن تردد قناة ذكريات السعودية الجديد على القمر ا لصناعي نايل سات.

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التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500