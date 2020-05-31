الآن إليكم تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة كل الأفلام الكوميدية

يبحث الملايين في الوطن العربي عن تردد قناة روتانا كوميدية الجديدة التي تم انطلاقها مؤخراً في 12 إبريل 2020، وهي تابعة لمجموعات قنوات روتانا المشهورة، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم كله قررت إدارة قنوات روتانا أن تطلق قناة جديدة تحمل اسم قناة روتانا كوميدي لتعرض على شاشتها كافة الأعمال الكوميدية لأشهر الفنانين العرب لكي تخرج المواطنين من حالة الاكتئاب الشديد الذي يشعرون بها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل مريب وأصبح يهدد حياة الجميع، ومع فرض حظر التجول ومنع المواطنين من الخروج من المنازل، فتابعوا معنا في هذا المقال وسوف نوافيكم الآن تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020.

قناة روتانا كوميدي

دخلت قناة روتانا كوميدي قائمة القنوات التي تعرض على شاشتها محتوى كوميدي، وخلال تلك الفترة القصيرة استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً ومذهولاً، حيث تقوم بعرض الأفلام الكوميدية القديمة والجديدة لأشهر الفنانين وعلى رأسهم الفنان إسماعيل ياسين، وفؤاد المهندس، وعادل إمام، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، ومحمد سعد، ورامز جلال وغيرهم من الفنانين الذي يرسمون الضحكة على وجوه الكثير من الجماهير.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020

يمكن استقبال قناة روتانا كوميدي الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة، فقط عليكم ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500