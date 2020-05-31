ترددات

الاستعلام على تردد قناة المجد على النايل سات

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تعد قناة المجد من أولى القنوات التي تقدم القرآن الكريم بالحديد في شهر رمضان فتعتبر من أكثر القنوات التي تحصل على نسبة مشاهدة عليا والذي يقوم بتقديم القرآن هم أكبر الشيوخ في الوطن العربي وهذه القناة من أولى القنوات التي انتشرت في السنوات السابقة فلا يخلو أي منزل بدون تشغيل قرآن الكريم في هذه القناة كل يوم في الصباح.

تعد هذه القناة من القنوات المستمرة طوال اليوم والتي تعمل بصورة مجانية بدون أي تشفير وتتسم هذه القناة بأنها عالية الجودة وبصوت جيد وتعرض تردد هذه القناة للمزيد من التغيرات والتردد الجديد هو 12053، 12054 باستقطاب عمودي على النايل سات والتردد على العرب سات هو 12475 باستقطاب أفقي.

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