اضبط الآن أقوى إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال 2020 على نايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر من أشهر القنوات التي تخصصت في عرض محتوى للأطفال من خلال عرض الأغاني والأناشيد الدينية، والتي توجه للأطفال الكثير من الرسائل التي تعلمهم المبادئ والتحلي بالصفات الجيدة واتباع السلوكيات الصحيحة التي يحثنا عليها الدين الإسلامي، وتعتبر هي الخيار المفضل بالنسبة للكثير من الأمهات والتي تلجأ لها دائماً لكي توفر لأطفالها الترفيه والتسلية، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

قناة طيور الجنة للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي انطلقت منذ عام 2008 وحققت نجاحاً كبيراً في هذا الوقت ومازالت تحقق يوماً بعد يوم نجاح أكبر وأصبح لها قاعدة جماهيرية تقدر بالملايين، حيث يتابعها الجميع من كل الدول العربية، حيث أنها قررت أن تخاطب الأطفال في الفئات العمرية المختلفة من خلال محتوى يختلف عن القنوات المنافسة لها، فهيس تخاطب الأطفال حالياً من خلال الأغاني الجميلة المتميزة منها التعليمية والترفيهية ومنها الأناشيد الشيقة الممتعة التي تعلم الأطفال الكثير من المفاهيم والمبادئ.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

في الفترة الأخيرة تم تغيير التردد الخاص بقناة طيور الجنة من قبل إدارة القناة، مما دفع الملايين من مشاهديها البحث عن ترددها الجديد للاستمتاع بكل ما تقدمه، وإليكم الآن ترددها الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6