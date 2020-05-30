ضبط إشارة بث تردد قناة أم بي سي 5 المغاربية “Cinq MBC 5” الجديدة “يونيو 2020” فضائية بنكهة محلية ترفهيه عائلية لبلدان المغرب العربي

وأخيرا موعدنا مع تردد قناة Cinq”MBC5 2020 المغربية فقد انطلق البثّ الفضائي لتردد قناة MBC5 مساء يوم السبت 21 سبتمبر 2019، وهكذا تطُل علينا قناة ام بي سي 5 بنكهة مغاربية خالصة، ومن المقرر أن تبدأ القناة الوليدة بثها بالموسم الخامس من برنامج the Voice، والذي يتم بثه حصريا لجمهور بلدان المغرب العربي والتي تشمل تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، فقناة أم بي سي 5 هي باكورة قنوات شبكة قنوات أم بي سي الجديدة، حيث كانت قناة أم بي سي العراق هي أخر إصدارات مجموعة أم بي سي، وتجدر الإشارة أن قناة MBC1 والتي انطلقت من لندن عام 1991، حيث عمل بالقناة والمجموعة نُخبة من أفضل الإعلاميين المغاربية على تنوّعها واختلافها.

تسعى قناة Cinq”MBC5 المغربية الجديدة إلى التواجد على الساحة المغاربية بأفضل الأعمال المُنتجة محليا ببلاد المغرب العربي، وذلك بالاستعانة بأفضل وأمهر المنتجين والمخرجين المغاربية أصحاب الكفاءات والتميز، هذا وقد قررت شبكة قنوات أم بي سي بضخ الاستثمارات الوفيرة إلى القطاع الإعلامي بدول المغرب العربي، وستستعين قناة Cinq”MBC5 المغربية بالإعلاميين المغاربة المتميزين، وتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب، وذلك لتنشيط عملية تبادل الخبرات بين المشرق العربي والمغرب العربي.

تردد قناة أم بي سي “Cinq MBC5” المغاربية الجديدة 2020