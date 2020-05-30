“Shoof” إشارة بث تردد قناة أم بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD الجديد “يونيو 2020” جدول أفلام اليوم على النايل سات .. عربسات بدر

تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood 2020 هو أحدث القنوات التابعة “لشبكة قنوات MBC”حيث تضم مجموعة قنوات MBC عدد 14 قناة فضائية متنوعة، هذا وقد انطلق بث قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood يوم 26 أكتوبر 2013، وذلك بحضور من النجمة الهندية “كارينا كابور”، حيث شاركت النجمة الهندية في حفل بدأ البص وانطلاق قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood وذلك من خلال الحلقة الأولى من حلقات البث المباشر للبرنامج الشهير المواهب العربية “Arabs Got Talent”، أما عن المحتوى الخاص بقناة ام بي سي بلوود MBC bollywood، فالقناة تقدم مجموعة متنوعة وعديدة من أحدث الإنتاجات السينمائية البوليوودية المدبلجة للغة العربية، هذا بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية البوليوودية المدبلجة كذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood البوليوودية تقدم العديد من البرامج الشيقة التي تُلقي الضوء على النجوم من مشاهير بوليوود، كما تعرض القناة جانب من حياة النجوم الشخصية، وإطلالاتهم بالمهرجانات الهندية والعالمية التي يشاركون بها، لذلك يحرص الكثيرين من عشاق القناة على متابعة محتواها المتنوع ذو النمط الشبابي والعائلي، لذلك انتشرت القناة انتشاراً واسعا بجميع البلدان العربية، هذا وقد انتشرت القناة في فترة وجيزة من بداية بثها بفضل أفلامها ومسلسلاتها وبرامجها التي جذبت جميع الفئات العمرية والمجتمعية بالوطن العربي الكبير، كما تقوم القناة بعرض أفلامها التي تُعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، وكذلك برنامج “Star of the month” الذي يُسلّط الضوء على نجوم بوليوود.

تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد 2020

قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood على القمر المصري النايل سات. اسم القمر التردد الحالي معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11938 (H) 3/4

وتقوم القناة بعرض الأفلام المدبلجة باللغة العربية ليتمكن جميع متابعيها من المتابعة لجميع أغاني وأفلام القناة بسهولة، وتقوم في بثها بتغطية المنطقة العربية، من جميع محبي ومتابعي الأفلام والبرامج، أمثال اميتاب بتشان وامجد خان وكارينا كابور، المسلسلات والاستعراضات الهندية.

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المعرفة ترددات الدول الأوروبية.

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:نايلسات E7WA – التردد:11559 MHz – الدرجة:7.3 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:عربسات بدر5 – التردد:12284 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK مسلسلات قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood

مسلسل ارجع لي قبلاتي

مسلسل لكنه لي

مسلسل حب خادع

أندهادهون

أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها قناة أم بي سي بلوود على شاشتها

وجوه الحب

ومسلسل أختي هتلر.

مسلسل فرصه ثانيه.

مسلسل من النظرة الثانية.

برنامج global kitchen على قناة ام بي سي بوليوود الهندية

كما تقدم قناة أم بي سي بلوود أشهر البرنامج الترفيهية الخاصة بمسابقات الطبخ يشارك فيها المتسابقين من جميع الجنسيات، يتم من خلال هذه المسابقة، طهي أشهى المأكولات الهندية الشهيرة، والتي يتم فيها استخدام المكونات والتوابل الهندية الشهيرة، ويتم التنافس من خلال هذه المسابقة على لقب مستر شيف الهند.

جدول أفلام اليوم من أم بي سي بلوود

تابع جدول أفلام ومسلسلات اليوم عبر الموقع الرسمي لقناة أم بي سي بلوود الهندية. Advertisements

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