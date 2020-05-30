إشارة بث تردد قناة دعوة الفضائية الفضائية الجديد .. ترددات قناة TRT1 LIVE على النايل سات “تحديث يونيو 2020”

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تردد قناة دعوة 2020 والتي اعتذرت عن عرض حلقات مسلسل الغازي عثمان الجديد، حيث اعتذرت القناة عن عرض القناة مسلسل قيامة الغازي عثمان ابن أرطغرل، أما عن قناة دعوة فهي في الأساس كانت سابقاً تقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفته مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوة.
وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.
تردد قناة دعوة 2020 على نايل سات
الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر
http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#
رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات 2020
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|10727
|أفقي
|27500
|3/4
|SD
تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية
- التردد 110544معامل الترميز 30000
- الاستقطاب V
- القمر Türksat 42°E
القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي
وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.
“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد
|القمر
|المدار
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|التشفير
|تركسات
|42.0°E
|11628
|(H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
|أسترا
|19.2°E
|12692
|(H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
|أسترا
|19.2°E
|11243
|(H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
- أي تي في (قناة تركية) على فيسبوك.
- أي تي في (قناة تركية) على توتير.
تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد
|اسم القناة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|قناة اليرموك
|نايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|4/3
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك
- الخميس الساعة 20:00 بتوقيت الأردن والقاهرة
- الإعادة: الجمــعة الساعة 13:00 بتوقيت الأردن والقاهرة
- صفحة قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV فيس بوك
- صفحة قناة اليرموك Yarmouk TV تويتر
- صفحة قناة اليرموك Yarmouk TV يوتيوب
تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|التردد
|القمر الصناعي
|5/6
|عمودي
|10922
|النايل سات
|5/6
|عمودي
|12130
|ياه سات
موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية
- الخميس الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر
- الخميس الساعة 23:00 بتوقيت السعودية
- الخميس الساعة 22:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا
- الإعادة يوم الجمعة على قناة الفجر
- صفحة قناة الفجر الجزائرية فيس بوك
- صفحة قناة الفجر الجزائرية يوتيوب
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ومن خلال الجدول السابق يمكنكم مشاهدة ومتابعة قناة دعوة الدينية المتميزة، كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الدرامي التركي التاريخي، كما يمكنكم أيضا مشاهدة ومتابعة البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، وكذلك البرامج الدينية المتميزة، وتحرص القناة أيضا على تقديم البرامج التربوية التي تربي النشأ على التقاليد والقيم الإسلامية الصحيحة.