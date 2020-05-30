إشارة بث تردد قناة دعوة الفضائية الفضائية الجديد .. ترددات قناة TRT1 LIVE على النايل سات “تحديث يونيو 2020”

تردد قناة دعوة 2020 والتي اعتذرت عن عرض حلقات مسلسل الغازي عثمان الجديد، حيث اعتذرت القناة عن عرض القناة مسلسل قيامة الغازي عثمان ابن أرطغرل، أما عن قناة دعوة فهي في الأساس كانت سابقاً تقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفته مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوة.

وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.

تردد قناة دعوة 2020 على نايل سات

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات 2020

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية

التردد 110544معامل الترميز 30000

الاستقطاب V

القمر Türksat 42°E

القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي

وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.

Advertisements

“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

أي تي في (قناة تركية) على فيسبوك.

على فيسبوك. أي تي في (قناة تركية) على توتير.

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك

الخميس الساعة 20:00 بتوقيت الأردن والقاهرة

الإعادة: الجمــعة الساعة 13:00 بتوقيت الأردن والقاهرة

صفحة قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV فيس بوك

صفحة قناة اليرموك Yarmouk TV تويتر

صفحة قناة اليرموك Yarmouk TV يوتيوب

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية

الخميس الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر

الخميس الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

الخميس الساعة 22:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا

الإعادة يوم الجمعة على قناة الفجر

صفحة قناة الفجر الجزائرية فيس بوك

صفحة قناة الفجر الجزائرية يوتيوب

أقرأ أيضا وتعرف على:

إحداثيات إشارة بث تردد قناة سكار تي في رعب “movies Scare TV” الجديد على النايل سات “يونيو 2020” جميع قنوات أفلام الرعب والأكشن الأجنبية

إشارة بث تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود الجديد “يونيو 2020” على النايل سات وأسباب توقف القناة مؤقتاُ عن بث برامجها

أُضبط إشارة بث تردد قناة لنا بلس “بلاس” السورية LANA TV الجديد “يونيو 2020” “لنا ما نرى” على النايل سات

إشارة بث جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة التردد الشبكي”يونيو 2020″ قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

Nile Sat إشارة بث تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “يونيو 2020” التردد السحري الشبكي ترددات القنوات الرياضية والأخبار والدراما وقنوات كارتون الأطفال

ومن خلال الجدول السابق يمكنكم مشاهدة ومتابعة قناة دعوة الدينية المتميزة، كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الدرامي التركي التاريخي، كما يمكنكم أيضا مشاهدة ومتابعة البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، وكذلك البرامج الدينية المتميزة، وتحرص القناة أيضا على تقديم البرامج التربوية التي تربي النشأ على التقاليد والقيم الإسلامية الصحيحة.