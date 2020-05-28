ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ياه سات

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة الفجر الجزائرية التي ازداد البحث عن تردد منذ أمس الأربعاء من قبل محبي ومتابعي المسلسل التركي قيامة عثمان، حيث ينتظر الجميع عرض الحلقة الجديدة 23 من مسلسل قيامة عثمان لمعرفة الأحداث الجديدة التي يتعرض لها عثمان والحروب التي سيخوضها مع المغول والبيزنطيين لمحاولة انتزاع الحكم من المؤسس عثمان، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال لتحصلوا على التردد الجديد الخاص بقناة الفجر الجزائرية العارضة لمسلسل قيامة عثمان.

قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التي سعت لتحصل على حقوق بث حلقات مسلسل قيامة عثمان، لكونه مسلسل تاريخي وهو من القنوات التي تقدم كل ما هو مهم ومتميز عبر شاشتها، والتي تحرص على اختيار المحتوى الشيق الهادف الخالي من أي مشاهد أو ألفاظ غير مناسبة، وتستخدم أحدث التقنيات التي تمكنها من إرسال محتواها بأفضل جودة للصورة بتقنية الأتش دي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

من المقرر أن تعرض اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2020 الحلقة 23 من مسلسل قيامة عثمان في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية الساعة العاشرة بتوقيت مصر، ويمكن الاستمتاع بالحلقة من خلال ضبط تردد قناة الفجر على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر: النايل سات

التردد : 12130

معدل الترميز : 27500

FEC : 6/5

القمر الصناعي: ياه سات

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التردد:12130

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

FEC : 6/5