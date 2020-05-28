تردد قناة اليرموك الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة اليرموك من أكثر القنوات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، نظراً لعرض المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان عبر شاشتها الحلقة 23 مساء اليوم، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر وأنجح المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي، وحققت شهرة كبيرة جدا في العالم كله وتحديداً الوطن العربي الذي اشتهرت فيه المسلسلات التركية بشكل كبير جداً، وإليكم الآن في هذا المقال موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الفضائية.

قناة اليرموك الفضائية

تعتبر قناة اليرموك من أشهر القنوات العربية والتي تخصصت في عرض الأخبار المتنوعة والمسلسلات العربية والتركية، وأصبح لها جمهور عريق جدا في كل الدول، واختارت أن تعرض مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها ليزيد من مكانتها الكبيرة، حيث يتناول مسلسل قيامة عثمان أحداث بناء الدولة العثمانية التي سميت على اسم المؤسس عثمان الذي خاص الكثير من المعارك ليحقق حلم والده أرطغرل ويبني أكبر دولة في قديم الزمان وهي الدولة العثمانية.

موعد عرض الحلقة 23 مسلسل قيامة عثمان

موعدنا مساء اليوم الخميس 28 مايو 2020 في تمام الساعة التاسعة بوقيت السعودية الثامنة بتوقي مصر مع الحلقة 23 مسلسل قيامة عثمان، حيث تعرض حلقات المسلسل على قناة اليرموك كل يوم الخميس من الأسبوع.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12687

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6