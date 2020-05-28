اضبط الان تردد قناة مزيكا على النايل سات

تعتبر قناة مزيكا من أولى القنوات الغنائية على الأقمار الصناعية وتمتلك هذه القنوات شكرة عالم الفن للإنتاج الفني الذي يمتلكها رجل الأعمال الشهير الأستاذ محسن جابر وتقدم هذه القناة عدد كبير من الأغاني العربية سواء أغاني قديمة أم أغاني حديثة تبعاً لشركة مزيكا.

يبحث الكثيرين عن التردد في الآونة الأخيرة فهو تعرض للمزيد من التغيرات والتردد هو 11900 على القمر الصناعي نايل سات، فتعمل هذه القناة على مدار اليوم بأكمله بدون حدوث أي تقطيع أو تشفير لتردد القناة، فيتابعها عدد كبير من المشاهدين وذلك في الوطن العربي وفي العالم بأكمله، فالرؤية في القناة واضحة كما أن الصوت يتسم بالجودة العالية مما يجذب المشاهدين.