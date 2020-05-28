الان تردد قناة Zee Alwan على النايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد الخاص بقناة زي ألوان، فتعد قناة زي ألوان من أهم القنوات الفضائية المتواجدة على القمر الصناعي النايل سات، فتقدم إليكم زي ألوان أفضل الأفلام الهندية والمسلسلات الهندية التي يعشقها الكثيرين مع العلم أن الأفلام تكون إما مترجمة أو مدبلجة للغة العربية وهذا يوفر رؤية جيدة للمشاهدين مما يزيد اهتمام المشاهدين.

تعرض التردد في الآونة الأخيرة للمزيد من التعديلات والتردد الجديد هو 11938 باستقطاب عمودي والتردد الثاني 11418 باستقطاب عمودي إما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي العرب سات هو 12111 باستقطاب عمودي إما بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500 لكل الترددات فأصبح بإمكانكم الآن رؤية أفضل الأفلام الهندية.