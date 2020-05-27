“cat and rat”.. إليكم أقوى إشارة قناة توم وجيري 2020 عبر النايل سات للأطفال

“cat and rat”، يبحث الآلاف من المواطنين في الوطن العربي والعالم أجمع، عن قناة توم وجيري 2020 عبر النايل سات، والتي تعرض العديد من الأفلام الكرتونية والتي يعشقها الكبار والصغار لما فيها من مشاهد وأفكار ترفيهية للجميع، وبناء على ذلك يقدم لكم موقعكم الموقر أقوى إشارة قناة توم وجيري 2020.

قناة توم وجيري 2020

في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهد البلاد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين في منازلهم والخروج عند الضرورة القصوى، يحتاج هذا الوقت الذي يقضوه في منازلهم إلى العديد من التسالي من خلال المشاهدة على ما يقدمه قناة توم وجيري من أفلام كرتونية وبرامج ترفيهية وأغاني تجذب انتباه الجميع المشاهدين والمتابعين على مدار الـ 24 ساعة، من أجل تحقيق السعادة والفرحة على قلوب جميع المشاهدين.

وتتميز قناة توم وجيري 2020 عن غيرها من القنوات الأطفال، حيث عنها تعرض الآلاف من أفلام الكرتون بشكل حصري، والتي تنال إعجاب الآلاف من المتابعين والمشاهدين في كل البلاد الوطن العربي والعالم أجمع، وعلى مدار الشهور الماضية، منذ انطلاق حظر التجوال وعدم خروج المواطنين من منازلهم.

تردد قناة توم وجيري

يقدم لكم موقعكم (دليل الوطن) تردد قناة توم وجيري، والتي يبحث عنها الجميع من الأطفال والكبار في كافة أنحاء الدول العربية والأجنبية، إليكم التردد:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: الخطأ :3/4

معدل الترميز: 27500

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