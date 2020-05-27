المؤسس عثمان.. استقبل تردد قناة اليرموك Yarmouk TV على القمر الصناعى نايل سات لمتابعة قيامة عثمان

تردد قناة اليرموك، سوف يتم اليوم اذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23 على قناة ATV التركية وسوف تعتبر تلك الحلقة من الحلقات التي سوف تتناول العديد من الاحداث الشيقة والهامة في حياة المؤسس عثمان، وينتظرها الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة التفاصيل الهامة في بناء الدولة العثمانية، ومن الجيد انة سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل مترجمة باللغة العربية على قناة اليرموك الفضائية في مساء يوم الخميس من كل أسبوع، ولذلك يزداد البحث حول التردد الخاص بقناة اليرموك الناقلة لأحداث المسلسل باعتبارها من تلك القنوات المميزة التي تقوم بعرض المسلسلات التركية مترجمة وبشكل خاص مسلسل قيامة عثمان الذي يحتوي على العديد من تلك الاحداث المثيرة والهامة في بناء الدولة العثمانية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23

لقد بدأت قناة اية تي في التركية في عرض الاعلان التشويقي عن عرض الحلقة الجديدة من المسلسل قيامة عثمان والتي أحتوت على العديد من تلك التفاصيل الجديدة في بناء الدولة العثمانية بعد أن قام عثمان بتجميع الجيش الخاص به حتي يتمكن من مواجهه الحرب ضد المغول ويستطيع النهوض بالدولة العثمانية وكذلك من المتوقع ان تتناول تلك الحلقات الجديدة من المسلسل العديد من التفاصيل المثيرة في بناء الدولة العثمانية.

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

من المقرر ان يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان في مساء يوم الخميس مترجمة باللغة العربية على التردد التالي:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12687 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 والذي يمكنك من متابعة احداث المسلسل بجودة عالية وصورة نقية واشارة قوية في كل وقت وتتعرف على تلك الاحداث الجديدة في بناء الدولة العثمانية.

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