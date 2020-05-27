اضبط تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الجديد، يبحث الآن الكثير من الملايين محبي ومتابعي قناة الجديد الفضائية اللبنانية عن ترددها لمتابعة كل ما تقوم بعرضها عبر شاشتها سواء كان مسلسلات أو برامج مختلفة، حيث أصبحت هي من القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور عريق في الوطن العربي، وسوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الجديد اللبنانية

تعتبر قناة الجديد من أولى القنوات التي انطلقت في لبنان في عام 1992 باسم قناة “نيو بيتي” وبعد مرور 5 أعوام من انطلاقها تعرضت للغلق، وعاودت تستمر في عملها في عام 2001 من خلال حفل كبير حضره رجل الأعمال اللبناني” تحسين الخياط” صاحب القناة وعدد من المشاهير وتم اطلاق اسم قناة “الجديد” عليها ولم يتم تغييره حتى الآن، وتخصصت قناة الجديد في عرض البرامج المختلفة سواء السياسية والترفيهية وغيرها,.

تردد قناة الجديد الفضائية على النايل سات

إليكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة الجديد الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة كل ما تعرضه على شاشتها.

التردد: 12130

الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6