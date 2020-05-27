Kuruluş Osman 23 … تفاصيل مسلسل قيامة عثمان حـ 23 عبر قناة atv التركية

تردد قناة atv التركية، يترقب عشاق ومحبي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23 علي قناة اى تي في التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، حقق مسلسل المؤسس عثمان نسبة مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي “مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، وغيرها”، وذلك من عرض الأجزاء الخامسة من مسلسل قيامة ارطغرل، حيث يعد قيامة ارطغرل امتداد لمسلسل المؤسس عثمان، حيث تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان عن حياة الغازي عثمان الأول بن ارطغرل، والذي سيتمكن من القضاء علي المغول عقب التخلص من الخائنين المقربين له، ثم ينتقل بالدولة العثمانية من الفقر والجهل والجوع إلي القوة والازدهار.
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23
حصلت قناة atv التركية علي حقوق عرض المسلسل، فهو يعرض عبر شاشته يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما حصلت بعض القنوات العربية علي إذاعة مسلسل المؤسس عثمان ومنها، قناة اليروموك الفضائية، قناة الفجر الجزائرية، وذلك يوم الخميس مترجم إلي اللغة العربية، وسنتعرض لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل حلقة 23.
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تردد قناة atv التركية
تشهد حلقة اليوم من مسلسل قيامة عثمان نهاية بالا خاتون علي يد أيغول واكتشاف مخطط عثمان، وإليكم تردد قناة آي تي في التركية 2020:
|اسم القناة
|atv التركية
|القمر
|النايل سات
|التردد
|10796
|الاستقطاب
|27500
|معامل التصحيح
|5/6
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