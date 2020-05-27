تردد قناة بوكس موفيز 2020 Box Movies لمتابعة أقوى الأفلام الأجنبية

تردد قناة بوكس موفيز الجديدة 2020، تعد قناة بوكس موفيز من أبرز القنوات التي تقدم محتوي أجنبي قوي للغاية وتعرض الكثير من افلام الأكشن والإثاراة طوال اليوم بدون فواصل إعلانية وحققت القناة شهرة واسعة للغاية واصبح الجميع يريد معرفة تردد قناة بوكس موفيز العربية التي أصبحت مطلب الكثير بالوطن العربي خلال تلك الأيام بعد انتشار فيروس كورونا اصبح الكثير يتواجد بالمنزل ويريد ان يشاهد افلام قوية مسلية ولذلك أصبح هناك عمليات بحث متعددة علي قناة بوكس موفيز الجديد علي النايل سات وتعرض القناة الكثير من الأفلام طوال اليوم .

قناة بوكس موفيز

وتستمر المتعة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وهل علينا العيد وأصبح الجميع في اجازة من العمل ويريد ان يتاع أبرز الأفلام الاجنبية والاعمال القوية لذلك نستعرض مع حضراتكم الأن ترد دقناة بوكس موفيز وتستمر القناة بعرض احدث الافلام على مدار الـ24 ساعة وتعرض اعمال حصرية وجديد بدون اعلانات وتعمل القناة بشكل مجاني في الوطن العربي بدون تشويش ويريد الجميع الحصول علي التردد الخاص بالقناة الأن ومتابعة أهم الأفلام الأجنبية.

شهدت أيام العيد المبارك عيد الفطر عرض أكثر من 10 أفلام جديد خلال الفترة الماضية بداية من الأكشن والفنتازيا والرعب وغيرها من الأعمال القوية التي تجذب المشاهدة من أجل متابعة القناة وحققت القناة في الفترة الماضية نجاحات كبيرة ونالت إعجاب الجميع وذلك بسبب عرضها للأعمال بجودة جيدة وعدم عرض الكثير من الإعلانات كبيرة وتعمل القناة بدون توقف طوال اليوم .

تردد قناة بوكس موفيز

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12562.

الاستقطاب: h.

معدل الترميز: 27500.

يمكن تسجيل قناة بوكس موفيز على الرسيفر الخاص بك من خلال بعض الخطوات التالية.

اختيار القائمة من الريموت.

اختيار installation.

اختيار التسجيل اليدوي.

قم بتسجيل تردد القناة ثم قم بالضغط علي زرار البحث.

عند الانتهاء من البحث عن القناه قم بتثبيتها يدويا وسوف تظهر حينها القناة على جهازك.

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