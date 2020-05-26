ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي لمتابعة أغاني العيد

تعتبر قناة طيور الجنة الجديد من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على القمر الصناعي نايل سات والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة عالية وتمتلك جمهور عريق جداً، وهذا بفضل ما تعرضه على شاشتها من أغاني وأناشيد تحمل الكثير من المعاني والمفاهيم والعادات الصحيحة التي تحاول كل أم في أن تعلمها لأطفالها، ولذلكم إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد لإمكانية مشاهدة كل ما تقدمه والاستفادة منه.

قناة طيور الجنة للأطفال

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 وتخصصت في عرض الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال والتي تواجه للأطفال الكثير من المعلومات التي تفيدهم في حياتهم العملية والعلمية، كما أنها تخصصت في توجيه النصائح والسلوكيات السليمة التي ترغب كل أم في أن يتحلى بها طفلها، واختارت القناة أن توصل محتواها من خلال أطفال متميزون لهم موهوبة كبيرة ودور فعال في توصيل المعلومات للأطفال في كل الفئات العمرية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

للاستفادة من كل ما تعرضه قناة طيور الجنة من أغاني وأناشيد ترفيهية ودينية، إليكم ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، عليكم فقط تردد قناة طيور الجنة الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6