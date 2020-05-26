OsMaN تردد قناة الفجر الجزائرية المفتوحة Alfagr TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 23

تردد قناة الفجر الجزائرية كثرت محاولات البحث عنها في الفترة الأخيرة؛ وهي تحظى بنسب كبيرة جدا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، واحتلت القناة مكانة كبيرة بعد العرض الرائع لأحداث الجزائر. كما ننوه بأنه بدايات إنشاء القناة كان في عام 2015 ميلادية عبر القمر نايل سات.
تردد قناة الفجر الجزائرية alfagr TV
نعرض لحضراتكم تردد قناة الفجر الجزائرية حتى يمكنكم متابعة الأخبار ومعرفة كل جديد والتردد كالآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12034.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ:5/6.
- الجودة: SD.
أو يكون التردد كالآتي:
- القمر الصناعي: ياه سات.
- التردد: 12130.
- معدل الترميز27500.
- تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: SD.
قيامة عثمان الحلقة 23
نعرض إليكم جدول عرض مسلسل عثمان كالآتي:
- يعرض الساعة ال10 مساءً بتوقيت القاهرة والأردن.
- يعرض الساعة ال11 بتوقيت السعودية.
- يعرض الساعة ال9 بتوقيت الجزائر.
- كل ما سبق يكون في يوم الخميس.
ومواعيد الإعادةكالأتي:
- يُعاد الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة.
- يُعاد الساعة 3 عصراً بتوقيت الأردن.
- يُعاد الساعة 4 عصراً بتوقيت السعودية.
- يُعاد الساعة 2 ظهراً بتوقيت الجزائر.
- كل ما سبق يكون في يوم الجمعة.
برامج ومسلسلات قناة الفجر الجزائرية
نعرض لحضراتكم أهم البرامج التي تعرض في القناة كالآتي:
- برنامج توب نت.
- برنامج حدث في مثل هذا اليوم.
- برنامج رسالة إلى الضمير.
- برنامج ألغاز من الجزائر.
- برنامج ما يكون غير الخير.
- برنامج كاميرا كاشي.
- برنامج واش تقولي.
- برنامج صحتك تاج.
- برنامج Box Office.
- مسلسل قيامة عثمان.
وتُعتبر قناة الفجر الجزائرية قناة عائلية تماماً، وتحرص القناة الجزائرية على المُحتوى المعروض، وسوف تقوم بعرض الحلقة 23 من مسلسل المؤسس عثمان Kuruluş Osman يوم الخميس القادم بعد إجازة العيد.
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