تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب بريس تردد قناة توم وجيري التي ازداد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة بعد أن تعرضت القناة للتوقف المفاجئ في الفترة الأخيرة، مما دفع الأمهات تبحثن عن ترددها الجديد ليتابع الأطفال كل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من أفلام كرتونية وبرامج وأغاني منوعة، فتابعوا معنا متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز وسوف نوافيكم تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات العربية التي تخصصت في عرض الأفلان الكرتونية الشيقة والتي يحبها الكبار والصغار ويرغبون في مشاهدتها باستمرار، ومن أبرز تلك الأفلام “الجميلة والوحش، الملك الأسد، الفار الطباخ، طرازان، روبنزول، الأميرة والضفدع”، وغير عرضها لكرتون توم وجيري الشيق الذي يوفر للأطفال الضحكة والمرح حيث تدور حلقاته في إطار كوميدي يجمع بين توم القط وجيري الفار.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

إليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نبوز تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات فقط عليكم ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

التردد: 11354

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الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6