استقبل تردد قناة ام بي سي اكشن MBC action الجديد 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تردد ام بي سي اكشن الجديد تعتبر قناة ام بي سي أكشن من اكثر القنوات مشاهدة في لوطن العربي من حيث افلام الاكشن و البرامج الممتعة سواء برامج المسابقات او برامج الاحداث الحقيقية التي طلما احب المُشاهد ان يراها في وقتها دائما، و كل هذا بالاضافة الى المسلسلات الجديده التي تقوم القناة بعرضها.
سلسلة قنوات ام بي سي
ولا سيما سلسلة قنوات الـ ام بي سي جميعها من اكثر سلاسل القنوات مشاهدة في الوطن العربي، فتعتبر هذه السلسلة تجميعه من كل الانواع التي يريدها الفرد العربي في تلفازة، فهناك قناه ام بي سي دراما خاصة لعرض المسلسلات الدرامية على مدار اليوم كله، و ايضا قناة ام بي سي مصر وهي قناة ترفيهية درامية رائعة جامعه للمسلسلات و البرامج و المسابقات المشهورة الرائعه، و ايضاً قناة ام بي سي 2 و هي قناة متخصصة في عرض الافلام الاجنبية، و لا ننسى قناة الـ ام بي سي 3 و هي قناة الاطفال الاولى في الوطن العربي من حيث عرض المسلسلات الكرتونية و البرامج الترفيهية للاطفال، و قناة ام بي سي 1 المتخصصة في عرض البرامج الترفيهية و برامج الطبخ و غيرها من البرامج و المسابقات المعروفة الكبيره، و لا سيما قناة الـ ام بي سي 4 ايضا المتخصصة في عرض المسلسلات الجديدة و البرامج الشيقة المعروفة و ايضا برامج المسابقات المرحة التي يعشقها كل مشاهد، و من المعروف ايضا قناة الـ ام بي سي مصر 2 التي تعادل قناة ام بي سي مصر من حيث عرض المسلسلات و الافلام و البرامج الجديده الممتعة لعد عرضها على قناة ام بي سي مصر بساعتين .
تردد قناة ام بي سي اكشن
تردد القناة على النايل سات التردد 11470 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تردد القناة على العرب سات التردد 11270 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي
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