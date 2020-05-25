اضبط واستقبل تردد قناة طيور الجنة touor eljana الجديد 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تردد طيور الجنه من الزمن البعيد و لقناة طيور الجنة مكانها الكبير عند اطفالنا حيث تدخل البهجة و السرور على الاطفال من اغانيها المرحة و ابطالها المضحكين للاطفال، فأخذت هذه القناه فترة ليست بالقصيرة لتصبح القناه الاولى عند كل طفل، حيث كان الاطفال يبحثون عنها طيلة الوقت، و عند الاستيقاظ أول ما يدور في بالهم هو قناتهم المفضلة، بل و الكبار ايضا قد تأثروا بها الى حد كبير بسبب تعلق اطفالهم احبابهم بها .

انطلاق قناة طيور الجنة

بدائت قناة طيور الجنة بالظهور عام 20058 عبر الاقمار الصناعية، و اختصت و عرفت بالاغاني الخاصة بالاطفال و ببرامج الاطفال المرحة، و كانوا يجذبون انتباه الاطفال بحركاتهم المرحة و باسلوبهم الشيق الممتع بالنسبة للاطفال، و كان يميزها الشو العائلي، حيث كنا نرى الاب و الام مع اطفالهم يمرحون و يضحكون، و يزرع هذا في اطفالنا حب التجمع مع الاسرة و الجلوس معهم، و كان قناة طيور الجنة قد اختفت فترة في الاونة الاخيره، و كانت قد جهزت بعض الاغاني الجديدة الخاصة بالاعياد و الترحيب بها و بعيد الفطر المبارك و من هذه الاغاني الجديده ( العيد – معمول العيد – هالعيد غير ) و عادت مره اخرى قناة طيور الجنة الى مكانها في قلوب الاطفال .

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات .. التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي سهيل سات .. التردد 11310 معدل الترميز 30000 الاستقطاب عمودي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات .. التردد 1632 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي، وبتلك التردد تستطيع ان تقوم بمشاهدة برامج القناة بجودة عالية وصورة نقية وبأشارة قوية لتتمكن من المتابعة لكل ما تقوم القناة بتقديمة من برامج جديدة ومتميزة للاطفال والكبار.

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