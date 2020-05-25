استقبل تردد قناة طيور بيبي 2020 الجديد على القمر الصناعي عرب سات لمتابعة برامج الاطفال الغنائية

تردد طيور بيبي الجديد في هذه الفترة التي تعتبر الفترة الاكثر راحة و هدوء و جلوس في المنزل خاصة للاطفال فنجد بعض الاباء و الامهات يبحثون عن اي شيء يلهي الاطفال و يُذهب عنهم الملل من الجلوس في المنزل، فهذة الفترة لا يوجد مدارس و لا يوجد دروس و لا مذاكره ولا حتى يوجد نوادي للتمرين او للجلوس مع اصدقائهم لما تمر به البلاد من وباء نسأل الله أن يذهبه عنا، فللاطفال فقط الجلوس في المنزل و مشاهدة التلفاز، فيتجة بعض الاباء و المهات الى البحث عن قنوات للاطفال ليمرحوا و يضحكو و يمر الوقت عليهم ببساطة ولا يجدون من الملل في يومهم شيئ .

قناة طيور بيبي

بعد أن تغيير تردد قناة طيور بيبي و اختفت من بعض منازلنا نجد اننا في هذه الفتره خاصة نبحث عنها لاطفالنا الجالسون في المنازل، و كما نعلم انها قناة تتميز بروح المداعبة و الضحك و روح لم شمل العائلة و هذا يزرع في اطفالنا روح حب المعاملة مع باقي الاسره و التعلم منهم كيفية حب الاخوة لبعضهم، عكس ما نراه في الافلام التي دائماً ما تكون +18 و غيره من مشاهد العنف و القتل و غيرها من المشاهعد التي لا يحب احد ان يشاهدها اطفاله الصغار، فقناة طيور بيبي تجيب لنا عن الحل، و تزرع في قلوب اطفالنا الحب و الود لبعضهم البعض .

تردد قناة طيور بيبي

تردد قناة طيور بيبي على قمر النايل سات التردد 11315 معد الترميز 2700 الاستقطاب عمودي تردد قناة طيور بيبي على قمر عرب سات التردد 11393 معد الترميز 2700 الاستقطاب عمودي التي تمكنك من متابعة برامج القناة بجودة عالية واشارة قوية وصورة نقية لتستمع بكل ما تقوم القناة بتقديمة من برامج مميزة للاطفال والكبار أيضا.

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