اضبط حالاً تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

انطلقت قناة روتانا كوميدي في الفترة الأخيرة كهدية من إدارة قنوات روتانا للجمهور في الوطن العربي، لتكون مصدر وسيلة الترفيه والتسلية في ظل الأوضاع التي يعيشها الوطن العربي كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في فرض حظر تجول كامل في الدول المختلفة، بخلاف حلول عيد الفطر المبارك حيث يبحث المشاهدين عن قناة متميزة تعرض أجدد الأفلام المصرية والعربية عبر شاشتها، ولذلك إليكم في هذا المقال تردد قناة روتانا كوميدي المتخصصة في عرض الأفلام الكوميدية التي توفر للمشاهدين الضحك والفرحة والسعادة.

قناة روتانا كوميدي الجديدة

جاء انطلاق قناة روتانا كوميدي في 12 إبريل 2020 للمشاهد العربي حتى لا يشعر بالملل في الوقت الحالي الذي يعيشه العالم العربي كله، حيث تقدم أشهر وأجدد الأفلام الكوميدية المصرية لأشهر الفنانين العرب وفي مقدمتهم “الزعيم عادل إمام، محمد هنيدي، هاني رمزي، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد سعد” وغيرهم، وبخلاف عرضها الأفلام المصرية القديمة للفنانين أصحاب التاريخ العظيم في الفن ومنهم ” فؤاد المهندس، إسماعيل ياسين، سمير غانم”.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020

يبحث الكثيرون عن تردد قناة روتانا كوميدي لمتابعة كل ما تعرضه عبر شاشتها من أفلام جديدة وقديمة، فقط عليكم إدخال التردد الجديد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4