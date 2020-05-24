استقبل الآن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2020 لمشاهد أجدد المسلسلات العربية في عيد الفطر المبارك

يبحث الجميع الآن في الوطن العربي عن قناة متميزة لمشاهدة أقوى الأفلام لقضاء أجازة عيد الفطر أمام كل ما تقدمه عبر شاشتها، ولم يجد الكثيرون أفضل من قناة روتانا سينما التي تعرض على شاشتها أجدد الأفلام المصرية سواء الكوميدية أو الدرامية والأكشن وغيرها، ونظراً لازدياد البحث عن تردد قناة روتانا سينما قررنا أن نوافيكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أن نقدم لكم أحدث تردد قناة روتانا سينما لمتابعة كل الأفلام الجديدة والقديمة في العيد.

قناة روتانا سينما

تعتبر قناة روتانا سينما من أولى القنوات التي تخصصت في عرض الأفلام المصرية والعربية عبير شاشتها، والتي انطلقت تحت شعار “مش هتقدر تغمض عنيك”، وهي تابعة لمجموعة قنوات روتانا التي تميزت بمحتواها الشيق المتميز الذي يختلف عن أي قناة منافسة لها، وتعرض قناة روتانا سينما محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع لكي يستطيع متابعيها متابعة كل ما تعرض على شاشتها.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2020

انطلقت قناة روتانا سينما عام 2005 وتخصصت في عرض الأفلام المصرية والعربية، وحققت نجاحاً كبيراً جداً منذ انطلاقها في هذا الوقت، ولمتابعة كل أفلامها عليكم ضبط ترددها الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4