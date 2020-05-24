ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

أصبح البحث الآن كثيف عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري للأطفال، التي تعتبر من أشهر قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي كله، والتي استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً جداً في أقل وقت وبسبب تميزها عن غيرها من القنوات، فهي دائما كانت الأفضل والأنسب لكل الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث أننا الآن في أجازة عيد الفطر المبارك التي يكثر فيه التواجد في المنازل لذلك قررت الأمهات أن تبحث عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الجديد لمتابعة كل ما تقدمه عبر شاشتها.

قناة توم وجيري

انطلقت قناة توم وجيري منذ سنوات معدودة ولكنها حققت نجاحاً كبيراً لم تستطيع أن تحققه قناة قديمة، فهي تعرض على شاشتها كل ما يحرص الأطفال على مشاهدته سواء الأفلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الأطفال جيداً، ومن ضمن تلك الأفلام “الملك الأسد، الفار الطباخ، طرزان، الجميلة والوحش، الأميرة والضفدع” وغيرها من الأفلام، كما أنها اختارت كرتون توم وجيري ليكون من أفضل مال يعرض على شاشتها، حيث أنه من أفضل كرتون يحبه الأطفال ويواظبون على مشاهدته دائماً.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

الآن إليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة توم وجيري الجديد للاستمتاع بكل ما تقدمه للأطفال من أفلام كرتونية ومسلسلات وأغاني وغيرها.

القمر الصناعي: نايل سات.

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التردد: 11354.

الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.