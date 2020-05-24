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الاستعلام على تردد قناة سبيس تون على النايل سات

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تعد قناة سبيس تون من أهم القنوات الفضائية التي يكثر البحث عليها من الأطفال وذلك الأمر بفضل ما تقدمه من برامج يعشقها الجميع، فهي تعمل على تقديم محتوي جيد للطفل ليس في الوطن العربي فقط بل في كل دول الشرق الأوسط، تفضل الأمهات أن يجلس طفلها لمتابعة هذه القناة لينمي ذكائه ويحصل على معلومات جيدة.

تعرض التردد للكثير من التعديلات والتردد النهائي لها هو 11785 على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب عمودي، تقدم هذه القناة الكثير من البرامج الفضائية التي من أهمها الصياد الجريء وأبطال الكرة الجزء الرابع وسونيك بوم والصغيرات المدهشات الجزء الثاني وأحلام تيمي وغيرهم الكثير من البرامج التي ثير عقل الطفل.

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