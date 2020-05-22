استقبل الأن تردد قناة أون إي دراما الفضائية الجديد 2020 على النايل سات

إليكم الآن متابعينا الكرام تردد قناة أون إي دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتم البحث عنه بقوة في الوقت الحالي لمتابعة أحداث مسلسلات رمضان وأبرزها المسلسل الأكثر متابعة مسلسل الاختيار الذي يحكي عن قصة الشهيد أحمد المنسي، وقد لاقي هذا المسلسل منذ عرض أولى حلقاته قبولاً جماهيرية لم يحقق أي مسلسل أخر، وقد حصلت قناة أون إي دراما على عرض المسلسل على شاشتها ليزيد من مكانتها بين قنوات الدراما المصرية.

قناة أون إي دراما الفضائية

تعتبر قناة أون إي دراما من أشهر قنوات الدراما في مصر، والتي استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة كبيرة ومهمة بين تلك القنوات المنافسة لها، فتتميز قناة أون إي دراما بمحتواها المتميز الهادف الذي يتناسب مع كافة الفئات العمرية المختلفة ومع المجتمع العربي لأنه خالي من أي مشاهد خارجة وألفاظ سيئة، وتعرض على شاشتها باقة مختارة من المسلسلات القديمة التي لها مكانة خاصة في قلوب الكثيرون بخلاف المسلسلات الجديدة الحصرية.

تردد قناة أون إي دراما الفضائية 2020 على النايل سات

تعد قناة أون إي دراما الفضائية من أبرز القنوات العارضة للمسلسلات المصرية، والتي لها مكانة خاصة خلال شهر رمضان، حيث تعرض على شاشتها أقوى المسلسلات المشاركة في السباق الرمضانين ومن أجل الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة أون إي دراما عليكم ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6