اظبط تردد قناة شعبيات الان على النايل سات

تعتبر قناة شعبيات من أولى القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات التي تقوم بتقديم الأغاني الشعبية والمهرجانت فتعد من أكثر القنوات التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية واهتمام كبير من جميع الجماهير، فتعمل هذه القناة بصورة مجانية مدار اليوم ومدار الأسبوع ويتم استقبال تردد هذا القناة في جميع دول الوطن العربي.

تقوم هذه القناة بعرض أفضل الأغاني الشعبية لأهم الفنانين الشعبين، فتعرض هذا التردد للمزيد من التعديلات في الآونة الأخيرة والتردد الجديد هو 11526 باستقطاب أفقي، هذه القناة تقدم إليكم الأغاني برؤية واضحة دون حدوث أي تقطيع نهائياً ويتسم الصوت بالجودة العالية يتم تعديل التردد من الحين للآخر عليكم المتابعة.