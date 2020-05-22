ضبط تردد قناة دي إم سي الجديد تحديث شهر مايو 2020 على القمر الصناعي نايل سات

قناة دي إم سي دراما تعتبر من افضل قنوات الدراما في مصر والتي لديها جمهور عريق في الدول العربية كلها، والتي تخصصت في عرض المسلسلات والبرامج المختلفة الترفيهية وغيرها، وتعتبر هي القناة المفضلة لدى فئة كبيرة، لأنها تقدم لهم كل ما يبحثون عنه في أي قناة غيرها، ولها مكانة خاصة خلال شهر رمضان حيث تعرض على شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الرمضانية، وهذا العام تعرض على شاشتها باقة مختارة من المسلسلات العربية وأبرزها مسلسل البرنس لمحمد رمضان، ومسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام.

قناة دي إم سي الجديد

هناك الكثير من القنوات المنافسة لقناة دي إم سي ولكن تلك القناة استطاعت أن تصل في مكانة كبيرة جداً بين تلك القنوات، فهي تختار كل ما تقدمه على شاشتها بعناية فائقة لكي تتناسب مع جمهورها العريق في العالم العربي كله، وتعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف حتى لا يشعر مشاهدها بالملل ويعوض أي حلقات من المسلسلات التي تعرض على شاشتها في حالة إذا فتتكم.

تردد قناة دي إم سي الفضائية 2020

متابعينا الكرام إذا كنتم ترغبون في مشاهدة كل تقدمه قناة دي إم سي الفضائية إليكم ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أخر الحلقات للمسلسلات التي تعرض على شاشتها ومن ضمنها مسلسل البرنس لمحمد رمضان.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11450 أفقي 27500 5/6