الآن تردد قناة توم وجيري TOM AND JERRY الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة توم وجيري أفضل قناة أطفال في الوطن العربي، والتي تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور عريق في كل مكان بفضل تميزها عن غيرها من القنوات التي تنافسها ولكنها لم تستطيع أن تحقق نفس نجاحها، وأصبحت من القنوات التي يبحث الملايين عن ترددها الجديد لمتابعة كل ما تعرضه من أفلام كرتونية وبرامج وأغاني وكل ما يخص الطفل العربي.

قناة توم وجيري

جاءت قناة توم وجيري لتكون واحدة من القنوات التي تخصصت للأطفال ولكن هي اختلفت كثيرة عن تلك القنوات حيث تختار ما تعرضه عبر شاشتها بعناية فائقة لكي تعرض كل ما هو مفيد للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث كانت هي الخيار الأول والأخير لكل أم بحثت كثيراً عن قناة أطفال متميزة وتعرض محتوى هادف وترفيهي في نفس الوقت.

تردد قناة توم وجيري للأطفال 2020

تقدم قناة توم وجيري للأطفال الكثير من الأفلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الكبار والصغار وينتظرون عرضها لكي تجعلهم يشعرون بالمرح والسعادة، كما أنها تعرض على شاشتها كرتون توم وجيري الشهير التي اختارت القناة أن يكون هو اسمها نظراً لتعلق الأطفال به، ولمتابعة كل ما تعرضه قناة توم وجيري عبر شاشتها عليكم متابعينا الكرام ضبط ترددها الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6