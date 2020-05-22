تردد قناة روتانا كوميدي الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

الآن يزداد البحث بشكل كبير عن التردد الخاص بقناة روتانا كوميدي التي دخلت قائمة قنوات الكوميدية في الوطن العربي مؤخراً، حيث أطلقتها مجموعة قنوات روتانا بعد الأوضاع الحالية التي يعيشها الوطن العربي بأكمله بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نتج عنه فرض حظر تجوال في كافة الدول والتزام المواطنين البيوت مما جعل قنوات روتانا تفكر في اطلاق قناة كوميدية تهون على المواطنين ما يشعرون به في الوقت الحالي من قلق وتوتر، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأ الجميع يبحثن عن ترددها لإدخالها على جهاز الاستقبال الخاص بهم للاستمتاع بكل ما تعرضه عبر شاشتها وقضاء أجازة عيد سعيد أمام ما تقوم بعرضه.

قناة روتانا كوميدي 2020

انطلقت قناة روتانا كوميدي في 12 إبريل الماضي لتدخل قائمة القنوات الكوميدية في الوطن العربي، والتي تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة ومتألقة من الأفلام الكوميدية المتميزة لأشهر الفنانين الكوميديين وأبرزهم الفنان عادل إمام وإسماعيل ياسين وأحمد حلمي ومحمد هنيدي،وبخلاف عرضها المسلسلات الكوميدية أيضاَ حيث تدخل أفلامهم الفرحة والسعادة على الجميع وهذا ما يسعى إليه الجميع حالياً في ظل الأوضاع الراهنة.

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 الجديد

للاستمتاع بكل ما تعرضه قناة روتانا كوميدي عليكم متابعينا الكرام ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6