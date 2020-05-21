تردد قناة روتانا كيدز للأطفال تحديث شهر مايو 2020 للاستمتاع بالأفلام الكرتونية

تردد قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال، دخلت قناة روتانا كيدز قائمة قنوات الأطفال في الوطن العربي، بعد أن تم انطلاقها مؤخراً في 12 إبريل 2020 وجاءت القناة لتكون مصدر الترفيه والتسلية للأطفال بعد أن أصبح الجميع يقضون أوقاتهم في البيت، وقناة روتانا كيدز تتبع مجموعة قنوات روتانا الشهيرة، ولذلك أصبح الجميع يبحثون عن ترددها لمتابعة كل ما تعرضه على شاشتها من أفلام كرتونية وأغاني وبرامج وغيرها، فمونوا معنا متابعنا الكرام لتحصلوا على التردد الجديد الخاص بقناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال.

قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال

تعرض قناة روتانا كيدز على شاشتها كل ما يوفر للأطفال التسلية والفرح والسعادة في ظل التوتر والاكتئاب بسبب الأوضاع الحالية في كل البلدان، فهي تقدم للأطفال أفلام كرتونية متميزة باللغة العربية الفصحي، ومن أبرز ما تقدمه القناة “موغلي فتى الأدغال، أبطال الكرة الحرة، افتح يا سمسم، التنانين”، وغيرها وتعرض قناة روتانا كيدز محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش.

تردد قناة روتانا كيدز الفضائية للأطفال 2020

الآن يمكن للجميع في الوطن العربي الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة روتانا كيدز الفضائية من برامج وأغاني للأطفال والأفلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الجميع الكبار والصغار وينتظرون عرضها بفارغ الصبر، فقط ادخلوا التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4