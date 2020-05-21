استقبل الآن تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 2020

يبحث الملايين في الوطن العربي عن تردد قناة الجديد اللبنانية التي تعتبر من أبرز القنوات العربية والتي لها أهمية كبيرة خلال شهر رمضان بسبب عرضها لأشهر وأنجح المسلسلات العربية خلال شهر رمضان، حيث حصلت مسبقاً في عام 2010 على لقب أفضل قناة والتي حققت على أعلى نسبة مشاهدة في رمضان بعد أن دخلت في منافسة قوية بين قنوات مصر وفلسطين وسوريا.

ومن أجل متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز قررنا أن نوافيكم في هذا المقال تردد قناة الجديد للاستمتاع بكل ما عرضه على شاشتها سواء من مسلسلات أو برامج مختلفة.

قناة الجديد اللبنانية الفضائية

تعتبر قناة الجديد من القنوات العربية ذات الشهرة الواسعة والتي تمتلك جمهور عريق بسبب تميزها واختيارها الدقيق لكل كل ما تقدمه، وهي قناة لبنانية يمتلكها رجل الأعمال تحسن الخياط، وانطلقت قناة الجديد في عام 1992 باسم قناة “نيو بيتي” وبعد مرور خمسة أعوام توقف القناة وفي عام 2001 تم إعادة انطلاقها من خلال احتفالية كبيرة وتم تغير الاسم إلى قناة “الجديد”، وتعرض قناة الجديد مجموعة متميزة من المسلسلات العربية والسورية والتركية على شاشتها لذلك وصلت للشهرة التي تتمتع بها حاليا بسرعة بسبب ما تقوم بعرضه على شاشتها.

تردد قناة الجديد اللبنانية الفضائية

من أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة الجديد على شاشتها إليكم متابعينا الكرام ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6