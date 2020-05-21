تحديث جديد.. تردد قناة أم بي سي 3 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة أم بي سي 3 للأطفال، التي اواد البحث عن ترددها في الوقت الحالي نظراً للأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم العربي كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في فرض حظر تجوال ومنع المواطنين من الخروج والمكوث في المنازل مما جعل الأطفال تشعر بالممل من تلك الحبسة وعدم الخروج للتنزهات والملاهي وغيرها، وأصبحت الأمهات تبحث عن التردد الجديد لقناة أم بي سي 3 لكونها أشهر قناة أطفال في الوطن العربي كله والتي تمتلك شهرة كبيرة وجمهور عريق في كل مكان.

قناة أم بي سي 3 للأطفال

انطلقت قناة أم بي سي 3 في عام 2004 لتكون هي أول قناة عربية مخصصة للأطفال، والتي استطاعت أن تصل لقلوب الأطفال سريعاً بسبب ما تقدمه عبر شاشتها، وتربى أجيال كثيرة مع قناة أم بي سي 3 حيث تستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 15 سنة، حيث تبث على شاشتها الأفلام الكرتونية والمسلسلات أيضاً والبرامج المختلفة وهذا كان سبب نجاحها وحصولها على لقب أفضل قناة أطفال في العالم العربي.

تردد قناة أم بي سي 3 للأطفال على كل الأقمار

تعرض قناة أم بي سي 3 عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الكرتونية والبرامج المختلفة وأبرز تلك البرامج “برنامج عيش سفاري، برنامج بنات وبس، برنامج تسالي أحلى عالم”، وكل تلك البرامج تعلم الأطفال الصح والخطأ والمعلومات الكثير.

وللاستمتاع بكل ما تقدمه قناة أم بي سي 3 على شاشتها عليكم ضبط ترددها الجديد التالي:

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11470 عامودي 27500 5\6 عرب سات 11270 عامودي 27500 5\6