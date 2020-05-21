حالاً تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة اليرموك واحدة من ضمن مجموعة القنوات العربية التي تمتلك شعبية كبيرة وجمهور عريق في الوطن العربي، فهي قناة أردنية تقدم عبر شاشتها محتوى متنوع ومختلف يجمع بين المسلسلات العربية التركية والبرامج المختلفة وأبرز ما تقوم بعرض عبر شاشتها المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان والتي زاد من شعبيتها وجمهورها العريق الذي يتابع حلقات المسلسل الشهير.

ولذلك تابعوا معنا متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة اليرموك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة اليرموك الفضائية

انطلقت قناة اليرموك الفضائية الأردنية في عام 2012وهي قناة متنوعة تقدم عبر شاشتها برامج إخبارية تناقش كافة القضايا المهمة في الأردن والدول العربية، بخلاف عرضها المسلسلات العربية والتركية والتي جعلتها تشتهر بشكل كبير وأصبح لها جمهور عريق في الا{دن والدول العربية، وفي الفترة الأخيرة اختارت أدارة قناة اليرموك أن تعرض على شاشتها المسلسلات التركية المشهورة ومن بينها مسلسل قيامة آرطغرل ومسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة اليرموك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات

بعد أن شهد محرك البحث الشهير جوجل بحثاً مكثفاً عن التردد الجديد الخاص بقناة اليرموك الفضائية إليكم الآن ترددها الجديد للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة اليرموك على شاشتها.

التردد: 11678

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6