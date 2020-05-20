live تردد قناة rmc sport الفرنسية 2020| مشاهدة ماتشات ليفربول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ننشر تردد قناة rmc sport الفرنسية الرياضية لمتابعة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ومباريات فريق ليفربول، حيث يتم بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة أر إم سي الرياضية التليفزيونية لحصولها على حقوق بث هذه المباريات، بالإضافة إلى بثها ونقلها للعديد من البطولات ودوريات كرة القدم، ويتم بث قنوات rmc sport عبر القمر الصناعي أسترا.

ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر ترددات قنوات rmc sport الفرنسية على القمر الصناعي ASTRA 19.2 التي تعتزم فتح وإطلاق 12 قناة رياضية جديدة من أجل مواكبة كافة المباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “بث مباشر”، بالإضافة إلى تردد القناة الفرنسية على القمر الصناعي يوتلسات.

تردد قناة rmc sport الفرنسية

تعتبر قنوات rmc sport الفرنسية هي قنوات حديثة العهد في المجال الرياضي، حيث بدأت مجموعة قنوات RMC الرياضية بثها لأول مرة في يونيو 2016، وفي ذلك الحين كانت تمتلك 5 قنوات تحت مسمى SFR Sport، وفي شهر فبراير لعام 2018 تم إطلاق قناة جديدة لتصبح بذلك ممتلكةً لـ6 قنوات، وبعد شراء حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز،فقد تحول اسم القناة ليصبح الاسم الحالي “rmc sport”.

وعلى الرغم من حداثة قنوات أر إم سي سبورت فهي تحظى على اهتمام العديد من محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم، نظراً لتميزها ونقلها للمباريات الهامة ومباريات الدوري الانجليزي وتحديداً مباريات نادي ليفربول الذي يضم اللاعب المصري “محمد صلاح”، فقد دخلت المجال الرياضي كبيرةً حتى أصبحت من أقوى الباقات الرياضية الموجودة حالياً في أوروبا، أما عن تردد قناة rmc sport الفرنسية فيمكنكم التعرف عليهم من خلال الجدول التالي:

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م القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 RMC Sport 1 HD أسترا 11934 عمودي 29700 2/3 2 RMC Sport 2 HD أسترا 12246 عمودي 29700 2/3 3 RMC Sport 3 HD أسترا 12402 عمودي 29700 2/3 4 RMC Sport 4 HD أسترا 11817 عمودي 29700 2/3 5 RMC Sport news HD أسترا 12363 عمودي 27500 3/4

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ترددات قناة rmc sport على القمر الصناعي يوتلسات

إلى جانب إمكانية الحصول ومتابعة قنوات أر إم سي الرياضية الفرنسية على القمر الصناعي أسترا شرقي، يمكنكم أيضاً متابعة القنوات الرياضية على القمر الصناعي يوتلسات من خلال إدخال وضبط الترددات المرفقة بالجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح التقنية 1 يوتلسات 11596 H 29980 8/9 HD 2 يوتلسات 11138 V 29950 2/3 HD

ويجب العلم بأنه يتم بث قنوات rmc sport بتقنية HD عالية الدقة والجودة ولا يتوفر بث بتقنية SD، ومن يرغب في الحصول على القنوات الرياضية يمكنه ذلك من خلال ضبط وإدخال تردد قناة rmc sport سواء المرفق بالجدول الخاص بترددات القنوات الرياضية على القمر الصناعي أسترا أو الجدول الخاص بترددات قنوات RMC على القمر الصناعي يوتلسات عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

قناة RMC SPORTS

تشاهدون اليوم مباراة ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام هوتسيير ضمن مباريات الأسبوع العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، ويتم بث المباراة عبر قناة RMC SPORT 1.