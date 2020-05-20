المؤسس عثمان .. تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 22 kuruluş osman عبر قناة atv التركية وموقع قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان حلقة 22، نتابع معكم لكل محبي المسلسل التركي المؤسس عثمان حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان، والذي يذاع علي قناة atv التركية أسبوعيا كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، لتستمر مدة الحلقة ساعتين، الجدير بالذكر أنه ازدادت عمليا البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 22 عقب عرض الإعلان التشويقي، حيث جعل جميع المتابعين في حالة من الفضول والترقب لمتابعة أحداث المسلسل، وعبر موقعكم دليل الوطن ننشر لكم تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 22.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 22

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية التاريخية، وحاز مسلسل قيامة عثمان علي نسبة مشاهدة عالية في تركيا وجميع الدول العربية، وتدور أحداث المسلسل حول الصراعات التاريخية، وتأسيس الدولة العثمانية، كما تدور عن الغازي عثمان بن ارطغرل الذي استطاع تحويلها من الفقر والضعف إلي القوة والازدهار، وأهم مايميز المؤسس عثمان هي الشجاعة التي ورثها عن أبيه، فهو المتصدي ضد المغول، ليتمكن من القضاء عليهم، بعد الانتهاء من المكائد التي سيتعرض لها ممن حوله.

تردد قناة atv التركية

اسم القناة atv التركية القمر النايل سات التردد 10796 الاستقطاب 27500 معامل التصحيح 5/6 موقع قصة عشق يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 22 عبر موقع قصة عشق الإلكتروني، ويوفر حلقات المسلسل مترجمة إلي اللغة العربية، ويقوم بدور الغازي عثمان هو الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، والذي يلعب دور بامسي ألب هو الفنان نور لدين سونماز، والتي قامت بدور زهرة خاتون المتزوجة من دويار عم عثمان هي الفنانة عائشة ول جوناي.

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