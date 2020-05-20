الآن أقوى إشارة تردد قناة توم أند جيري TOM AND JERRY للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

يوماً بعد يوم تزداد أهمية قناة توم وجيري بين القنوات المنافسة لها، لكونها من أفضل وأنجح القنوات التي تخصصت في عرض الأفلام الكرتونية والبرامج والأغاني، والتي استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة وتمتلك جمهور عريق في العالم العربي كله، وهذا كلعه بفضل تميزها عن غيرها من القنوات، حيث تختار محتواها بدقة وعناية فائقة جداً، لكي توصل للأطفال في الفئات العمرية المختلفة المعلومات والنصائح بطرق سهلة ومبسطة، لذلك إليكم الآن ترددها الجديد الذي يشهد بحثاً مكثفاً في الفترة الأخيرة.

قناة توم وجيري للأطفال

كانت الانطلاقة الأولى لقناة توم وجيري منذ ثلاثة أعوام ويوماً بعد يوم تزداد شهرتها بين القنوات المنافسة لها، وبالرغم من وجود قنوات كثيرة منافسة لها إلا أنها استطاعت أن تتفوق عليهم جميعاً بفضل ما تقدمه على شاشتها، فهي تعرض محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتسلية والتعليم أيضاً، لذلك هي القناة التي تفضلها الكثير من الأمهات في مصر والوطن العربي ويتركون أبنائهم أمام محتواها دون الشعور بالقلق أو التوتر من الذي يشاهدونه.

تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2020

للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة توم وجيري من أفلام كرتونية شيقة وممتعة مثل الأميرة والوحش والملك والأسد والأميرة الضفدع وملكة الجليد وطرزان وغيرهم من الأفلام، وكرتون الأطفال الشهير توم وجيري فقط عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11354

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500