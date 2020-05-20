تحديث جديد تردد قناة ميكي كيدز للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة ميكي كيدز للأطفال بعد أن أزداد البحث عن ترددها الجديد بعد تحديثه، حيث تعتبر هي من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي كله، حيث تخاطب الأطفال من خلال محتوى متنوع وشيق يجمع بين الأفلام الكرتونية الشيقة والرائعة والبرامج المختلفة والأغاني الجميلة، وهذا ما يفضله الأطفال ويبحثون عنه، وحصلوا على قناة ميكي بعد بحث كبير عن قناة بنفس تلك المميزات.

قناة ميكي كيدز للأطفال

جاءت انطلاقة قناة ميكي كيدز لتكون هي مصدر التسلية والترفيه للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة متألقة من الأفلام الكرتونية الشيقة الجديدة والقديمة والتي لها مكانة خاصة عند الكبار والصغار ومن ضمن تلك الأفلام “تيمون وبومبا، طرازان، الملك الأسد، شركة المرعبين المحدودة، السنافر، الفار الطباخ، الأميرة الضفدع” وبخلاف عرضها كرتون توم وجيري على مدار اليوم وكرتون ميكي وكرتون بطوط.

تردد قناة ميكي كيدز للأطفال الجديد على نايل سات

قررت إدارة قناة ميكي كيدز أن تقوم بتحديث ترددها لكي يستطيع المشاهدين في أي مكان بالوطن العربي مشاهدة ما تعرضه عبر شاشتها بأحدث التقنيات والحصول على أنقي صوت وصورة، وإليكم الآن ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11526 أفقي 27500 3\4