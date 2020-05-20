ضبط تردد قناة النهار دراما الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة النهار دراما، يبحث الملايين من عشاق المسلسلات المصرية عن التردد الجديد الخاص بقناة النهار دراما اتي تعتبر من أهم وأقوى قنوات الدراما في مصر، والتي لها مكانة خاصة عند الجمهور العريق وتحديداً خلال شهر رمضان، حيث تسعى قناة النهار لتحصل على حقوق بث باقة من المسلسلات الرمضانية على شاشتها، وهذا كله ساعد القناة لتصل للمكانة التي تحتلها الآن بين القنوات المنافسة لها.

لذلك تابعوا معنا في هذا المقال وسوف نوافيكم بأحدث تردد لقناة النهار دراما لمتابعة كافة المسلسلات الرمضانية 2020 التي تعرض على شاشتها.

قناة النهار دراما

قناة النهار دراما تتبع لشبكة تليفزيون النهر والتي انطلقت في عام 2011 لتبدأ عملها وتدخل السباق على أفضل قناة دراما في مصر وبالفعل استطاعت أن تحقق هذا اللقب وهذا كله بفضل تميزها عن غيرها واختيارها لمحتواها بدقة وعناية فائقة لكي يتناسب مع المجتمع العربي ومع الفئات العمرية المختلفة لذلك انطلقت عليها قناة الأسرة التي يلتفت حول ما تقدمه كافة أفراد الأسرة.

تردد قناة النهار دراما الجديد

تعرض قناة النهار دراما في شهر رمضان 2020 باقة متميزة من المسلسلات الرمضانية وأبرزها مسلسل شاهد عيان للفنان حسن الرداد، مسلسل سلطانة المعز للفناة غادة عبد الرزاق، مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، مسلسل ولاد إمبابة، مسلسل أخر الدنيا، وللاستمتاع بكل تلك المسلسلات عليكم ادخال التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11487

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6