اضبط جهازك على تردد قناة النهار على النايل سات

تعد قناة النهار من أولى القنوات الفضائية التي يتابعها الكثير من الأشخاص، فبدأت هذه القناة بعملها الترفيهي في يوم 30 يونيو في عام 2011 التي يراسها رجل الأعمال المصرية الأستاذ علاء الكحكي، وبجانب الأعمال الفنية تقوم بتقديم أفضل البرامج الخبرية.

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد هذه القناة، فتعرض هذا التردد للمزيد من التعديلات في الآونة الأخيرة والتردد هو 11488 باستقطاب أفقي، فتثب هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات، فتقدم قناة النهار أبرز المسلسلات الدرامية العربية والمصرية بدون وجود تقطيع أو تغشيش كما أن الصوت يتميز بدقة عالية، فتقوم هذه القناة في رمضان بتقديم جميع المسلسلات الرمضانية وهذا ما يجذب الأشخاص لمتابعتها.