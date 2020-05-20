تردد قناة القاهرة والناس لمتابعة أقوى برامجها “شيخ الحارة” والمسلسلات الرمضانية

أصبح الجميع في العالم العربي الآن يبحثون عن تردد قناة القاهرة والناس لمشاهدة أقوى البرامج التي تعرض في الوقت الحالي وهو برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي والتي تستضيف من خلاله الفنانين العرب ومن المعروف أن هذا البرنامج يسأل أسئلة جريئة عن الحياة الشخصية لهؤلاء الفنانين، بخلاف عرضها لمجموعة من البرامج المختلفة والمسلسلات الرمضانية.

ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز أن نستعرض عليكم تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات.

قناة القاهرة والناس

انطلقت قناة القاهرة والناس في عام 2012 في شهر رمضان وعرضت عبر شاشتها وقتها مجموعة متميزة من المسلسلات الشيقة والرائعة، والتي جعلتها من أشهر القنوات المصرية العارضة لمحتوى متنوع وهادف يجمع بين المسلسلات والبرامج المتنوعة، وهي قناة يمتلكها رجل الأعمال طارق نور والذي يعمل على تطوير فريق العمل الخاص بالقناة دائما، وتعرض قناة القاهرة والناس على شاشتها مجموعة من البرامج السياسية والاجتماعية والترفيه ومن أبرز تلك البرامج:

برنامج المسابقات “العباقرة”.

برنامج الطبخ “هشام وعمر”.

برنامج “الناس الحلوة”.

برنامج “الأفوكاتو”.

برنامج “نفسنة”.

برنامج “المصري أفندي”.

برنامج “الدكتور”.

برنامج “المصري اليوم”.

برنامج “تك توك”.

برنامج “شيخ الحارة”.

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2020

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11765 أفقي 27500 5\6