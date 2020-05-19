إحداثيات إشارة بث تردد قناة دي دبليو DW الألمانية الناطقة بالعربية برنامج “البشير شو “مايو 2020” على النايل سات عرب سات هوت بيرد

تردد قناة دي دبليو DW الألمانية الجديد 2020 والتي اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، وتقدم الفناة برنامج البشير شو “Albasheer Show” وهو من البرامج الساخرة الكوميدية والتي تقدمها قناة ـDW عربية وذلك في تمام الساعة 9 مساءً “توقيت بغداد” وقد وجدنا تزايد متنامي في البحث عن تردد القناة، فما كان منا إلا إعداد هذا التقرير الشامل والجامع عن تردد قناة تردد قناة دي دبليو DW، خاصة وأن القناة تبث إشاراتها على العديد من الأقمار الفضائية، فقناة دي دبليو تيث محتواها المتميز من خلال القمر نيل سات وكذلك القمر العرب سات، وأيضا القمر هوتبيرد، لذلك دي دبليو تغطي مساحة جغرافية هائلة من خلال بثها على العديد من الأقمار الصناعية واسعة التغطية، ومن خلال الجداول المرفقة بهذا التقرير يمكن استقبال تردد تردد قناة دي دبليو بسهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة دي دبليو DW الألمانية تسعى دائماً لأن تنال رضا متابعيها ومشاهديها، لذلك استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تكون قاعدة جماهيرية كبرى، وأن تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ومتنامية، وذلك من خلال ما تبثه من محتوى غاية في التميز على مدار الساعة طوال اليوم بدون انقطاع أو تشويش، أما عن محتوى القناة فهو متنوع ويغلب عليه الطابع الإخباري والاقتصادي والسياسي، كما تهتم القناة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية.

تردد قناة دي دبليو DW 2020 على أقمار نايل سات .. عرب سات .. هوت بيرد

كما تجدر الإشارة إلى أن قناة دي دبليو DW تتبع الدولة الألمانية، وتسعى القناة لنشر الثقافة الألمانية في المجتمعات العربية، فاستطاعت أن تكون على الساحة الإعلامية بقوة بمعظم البلدان العربية، وتابع قناة دي دبيلو كافة الأحداث والأخبار العالمية لحظة بلحظة، من خلال نشرات أخبار على مدار الساعة، وتمتلك القناة نخبة من المراسلين بجميع بلدان العالم، كما تسعى القناة للمحافظة على الشعبية التي اكتسبتها من خلال حياديتها في نقل الأخبار.

Albasheer Show البشير شو على تردد قناة دي دبليو DW الألمانية

برنامج البشير شو

تردد قناة دي دبليو DW على النايل سات:

القمر التردد الاستقطاب FEC نايل سات 11900 (v) (v) 5/6 نايل سات 11977 (v) (v) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على العرب سات توقف للبث على القمر حاليا

القمر التردد الاستقطاب FEC عرب سات 11996 (h) (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على الهوت بيرد:

القمر التردد الاستقطاب FEC هوت بيرد 11045 (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على أسترا:

القمر التردد معامل الترميز FEC أسترا 11626 (v) 22000 5/6

أشهر برامج قناة دي دبليو الناطقة بالعربية

عمدت قناة دي دبليو العديد على المحافظة على محتوى متميز من البرامج، سواء كانت البرامج الإخبارية أو الحوارية أو الاجتماعية والثقافية، ومن تلك البرامج ما يلي:

برنامج البشير شو.

برنامج السلطة الخامسة.

برنامج العولمة 3000.

برنامج المستقبل الآن.

برنامج العقيدة والحياة.

برنامج صحتك بين يديك.

برنامج شباب توك.

برنامج واحة الثقافة.

برنامج وثائقي.

تردد قناة دي دبليو على قمر الصناعي النايل سات

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: عمودي

في حال تعذر التردد السابق على نايل سات يمكن استخدام التردد التالي:

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التردد: 11977

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة دي دبليو العربية على قمر الصناعي العرب سات

التردد: 11996

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: أفقي

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عزيزي المشاهد في حال كان لديك أي استفسار عن أي تردد لقناة أخرى يمكنك ترك تعليق باسم القناة وسنجيب على جميع ما يصلنا من تعليقات بالترددات الصحيحة للقنوات التي ترغبونها، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.