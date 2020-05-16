تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات 2020 لمشاهدة كرتون القط والفار على مدار الساعة

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تردد قناة توم وجيري، تعد قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الاطفال على مستوى العالم العربي التي يحبها الاطفال ودائما ما يطلبون من ابائهم وامهاتهم أن يقوموا بتشغيلها لهم، ومن خلال ضبط تردد قناة توم وجيري يمكنك متابعة المسلسل الكرتوني الشهير عالميا القط والفار على مدار الساعة دون انقطاع، حيث يعد هذا الكرتون محبب ومفضل لدى الالاف من الجماهير الصغار والكبار، وعلى الرغم من أن القناة حديثة العهد إلا أنها استطاعت أن تحقق قاعدة شعبية وجماهيرية واسعة.
تردد قناة توم وجيري
والآن نقدم لكم أحدث تردد قناة توم وجيري، حتى تقوموا بضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بكم والاستمتاع بمتابعة اجمل افلام الكرتون باللغة العربية مثل:”سندريلا، سنووايت والاقزام السبعة، الاسد الملك، نيمو، شركة المرعبين المحدودة، طرازان،…..”، والآن نضع بين ايديكم اجدد تردد قناة القط والفار:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11354
- الاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ:5/6
ضبط تردد توم وجيري
ومن خلال قناة توم وجيري يمكنك متابعة الكثير من افلام الكارتون واغاني الاطفال المفيدة والجميلة التي تساعدهم في اكتساب الكثير من المهارات، ولعل اولها المساعدة على نطق الكلمات بشكل صحيح، وكذلك التعرف على اسماء الحيوانات والطيور باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك تعلم الارقام والحروف باللغتين ايضا، لذا نجد معظم دور الحضانة تقوم بتشغيل تلك القناة الهادفة التي تعمل على تسلية الطفل.
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