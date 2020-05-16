اضبط واستقبل تردد قناة dmc دي ام سي 2020 على النايل سات لمشاهدة اقوي البرامج والمسلسلات

تردد dmc، ارتفع معدل البحث في جميع انحاء مصر عبر محرك بحث جوجل عن قناة dmc الفضائية الناقلة الحصرية لأفضل المسلسلات الرمضانية المختلفة الحائزة على أفضل نسب مشاهده ومن خلال عذا المقال سوف يقوم موقعنا بعرض أفضل المسلسلات الرمضانية وموعدها عبر قناة dmc وتردد القناة.

عروض dmc

تقوم قناة dmc الفضائية بعرض باقة من أفضل المسلسلات الرمضانية هذا الموسم 2020، والذي جعلتها في مقدمة جميع القنوات الفضائية، ومن أبرز ما تقوم بعرضه قناة dmc مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان والذي تدور احداثه حول رضوان البرنس الذي يقوموا اخواته بقتل اولاده وادخاله السجن بتهمة مزورة، ويأتي هذا في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء عبر القناة، ومسلسل فلانتينو للنجم عادل امام والذي يتم عرضه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بعد اذان المغرب مباشرة، ومسلسل فرصة ثانية يعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف، ومسلسل رجالة البيت يعرض الساعة 12 منتصف الليل.

تردد قناة dmc

كما تقوم قناة dmc الفضائية بعرض باقة من أفضل البرامج المختلفة مثل برامج الاخبار والطبخ والعديد من البرامج الاخرى والذي من ضمنها برنامج مطبخ الهوانم الذي يقوم بعرض أفضل وأجمل الوجبات والحلويات الشهية خلال شهر رمضان، وبرنامج لعلهم يفقهون وهو برنامج ديني إسلامي يتابعه العديد من الاشخاص في جميع انحلء الوطن العربي، وبرنامج ورطة إنسانية الذي يتم فيه عرض مشكلة إنسانية أمام الناس ويتابع ردود افعلهم، والتردد هو 11450 رأسي بمعدل ترميز 27500 وذلك على القمر الصناعي نايل سات، وبذلك التردد يمكنك أن تقوم بمشاهدة كل ما تقوم القناة بتقديمة من برامج مميزة استطاعت ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم وتبني قاعدة جماهيرية عالية من المشاهدين.

قد يهمك أيضاً :-